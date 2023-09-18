Глави МЗС Євросоюзу зустрінуться у Києві в жовтні — ANSA

Наступне засідання Ради Європейського союзу із закордонних справ відбудеться у Києві на початку жовтня.

Про це повідомляє італійське видання ANSA із посиланням на джерела.

“27 європейських міністрів зустрінуться в українській столиці на початку жовтня”, — мовиться у повідомленні.

Мета зустрічі, уточнюють співрозмовники ANSA, полягає у тому, аби “йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі у період повномасштабної війни”.

Також під час зібрання хочуть підбити підсумки “деяких питань, таких як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією, особливо у високотехнологічному секторі”.