Політика

Глави МЗС Німеччини та Франції приїхали до Сирії вперше після падіння режиму Асада
3 Січня 2025 17:40
читать на русском →
німеччина, сирія, франція
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та лідер Сирії Ахмед аль-Шараа / Фото: МЗС Німеччини

Глави міністерств закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро приїхали до Сирії, щоб від імені Євросоюзу провести переговори з Ахмедом аль-Шараа, а також із представниками сирійського громадянського суспільства.

У заяві Бербок йдеться про те, що Німеччина хоче допомогти сирійському народові з мирним переданням влади, але наголошується, що перезавантаження може відбутися тільки в тому разі, якщо нове сирійське суспільство надасть усім, незалежно від етнічної чи релігійної групи, місце в політичному процесі, а також гарантуватиме права і захист.

Бербок і Барро стали першими главами європейських зовнішньополітичних відомств, які відвідали Дамаск після падіння режиму Башара Асада.

28 листопада 2024 року опозиційні війська в Сирії почали масштабний наступ і захоплювали місто за містом. У підсумку режим Башара Асада зазнав краху, а сам диктатор у ніч на 8 грудня поспішно втік до Москви.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Січня 2025 19:37

Найближчими днями США оголосять про нову військову допомогу Україні
3 Січня 2025 17:21

Росіяни вдарили по Чернігову балістичними ракетами
3 Січня 2025 16:16

Україна отримала від росіян понад 50 тисяч запитів про зниклих безвісти солдатів РФ
3 Січня 2025 14:50

Міноборони запроваджує цифрову систему ефективності командирів
3 Січня 2025 14:32

В Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, – Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки