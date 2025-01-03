Глави МЗС Німеччини та Франції приїхали до Сирії вперше після падіння режиму Асада

Глави міністерств закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро приїхали до Сирії, щоб від імені Євросоюзу провести переговори з Ахмедом аль-Шараа, а також із представниками сирійського громадянського суспільства.

У заяві Бербок йдеться про те, що Німеччина хоче допомогти сирійському народові з мирним переданням влади, але наголошується, що перезавантаження може відбутися тільки в тому разі, якщо нове сирійське суспільство надасть усім, незалежно від етнічної чи релігійної групи, місце в політичному процесі, а також гарантуватиме права і захист.

Бербок і Барро стали першими главами європейських зовнішньополітичних відомств, які відвідали Дамаск після падіння режиму Башара Асада.

28 листопада 2024 року опозиційні війська в Сирії почали масштабний наступ і захоплювали місто за містом. У підсумку режим Башара Асада зазнав краху, а сам диктатор у ніч на 8 грудня поспішно втік до Москви.