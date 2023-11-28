Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви теж не поїдуть на засідання ОБСЄ через присутність там Лаврова

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви не будуть брати участь у Раді міністрів ОБСЄ у Скоп’є через у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

“Участь С. Лаврова у Міністерському засіданні ОБСЄ також несе ризики легітимізації агресора Росії як повноправного члена нашої спільноти вільних народів та применшення жорстоких злочинів, які скоює Росія, як і примирення з кричущим порушенням і неповагою до основоположних принципів і зобов’язань ОБСЄ з боку Росії. Ми, міністри Естонії, Латвії та Литви, не будемо брати в цьому участь і не будемо розділяти відповідальність за наслідки, до яких це призведе”, – йдеться у заяві.