Політика

Глава Євроради зустрінеться з Орбаном на тлі погроз блокувати допомогу Україні Президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Про це повідомляє прессекретар президента Європейської ради Катерин Кейсінг. “У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром (Угорщини) Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради”, – пише Кейсінг. ❗️On Monday, @eucopresident @CharlesMichel will be travelling to Hungary for a bilateral meeting with @PM_ViktorOrban in preparation of the European Council. — Ecaterina Casinge (@ecasinge) November 23, 2023



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