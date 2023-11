Глава Євроради зустрінеться з Орбаном на тлі погроз блокувати допомогу Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє прессекретар президента Європейської ради Катерин Кейсінг.

“У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром (Угорщини) Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради”, – пише Кейсінг.

