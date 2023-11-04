Глава ЄК у Києві анонсувала надання звіту щодо розширення ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в ЄС і наступного тижня Єврокомісія презентує звіт щодо розширення.

Про це глава ЄК заявила під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати про те, що ви ведете війну за власне існування й водночас глибоко реформуєте свою країну», – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн відзначила досягнення України на шляху економічної модернізації та відбудови. За її словами, Єврокомісія працює над виділенням нашій державі додаткових 50 млрд євро на період до 2027 року.

«Ми також розробляємо план, спрямований на модернізацію, реформування та інвестиції в Україні. Тобто план реформ є ключем для доступу до 50 млрд євро. Досягнуто значного прогресу, і ми готові протягом наступних кількох тижнів перейти до фінішної лінії», – розповіла вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості роботи «Шляхів солідарності», які допомагають Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. Вона відзначила зусилля нашої держави щодо відновлення навігації в Чорному морі.

Президентка Єврокомісії зауважила, що санкційний тиск на Росію треба посилювати й незабаром буде ухвалено 12-й санкційний пакет.