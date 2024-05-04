Глава ВПС США провів навчальний повітряний бій на винищувачі під управлінням ШІ

Глава ВПС США Френк Кендалл заявив, що побачив достатньо, щоб наділити штучний інтелект можливістю ухвалювати рішення про використання зброї під час бойових дій.

ШІ – один із найзначніших проривів в американській військовій авіації з моменту появи літаків-невидимок зі стелс-технологією на початку 1990-х років, пише The Associated Press.

У четвер експериментальний винищувач F-16 піднявся в повітря, однак, повітряний бій, що послідував за цим, не був схожий на жоден із попередніх: цим F-16 керувала не людина-пілот, а штучний інтелект. А в кріслі пілота сидів міністр ВПС Френк Кендалл.

Примітно, що цей ближній повітряний бій відбувався на авіабазі Едвардс, де 1947 року американський військовий пілот Чак Єгер уперше перевищив на літаку швидкість звуку, а військові впроваджували найсекретніші аерокосмічні розробки.

У секретних тренажерах у будівлях із багаторівневим захистом нове покоління пілотів-випробувачів навчає ШІ до ведення польотів у бойових умовах.

Конкретні деталі розробки не розголошуються. Відомо, що команди інженерів тестують алгоритми штучного інтелекту на базі експериментального літака X-62A VISTA.

Розробники повідомили, що менш ніж за рік вони пройшли шлях від початкового встановлення ШІ в бортові системи X-62A до перших тестових боїв алгоритмів штучного інтелекту і живих пілотів.

Міністр ВПС США приїхав на авіабазу Едвардс, щоб на власні очі побачити польоти під управлінням ШІ і зробити публічну заяву про майбутню роль штучного інтелекту в повітряних боях.

Винищувач F-16 VISTA, яким керував ШІ, здійснював блискавичні маневри на швидкості близько 900 кілометрів на годину. Він ішов майже ніс до носа з другим F-16, яким керувала людина, коли обидва літаки летіли на відстані 300 метрів один від одного, здійснюючи маневри, щоб поставити уявного супротивника в уразливу позицію.

На фото з дистанційного відео, опублікованого ВПС США – міністр ВПС США Френк Кендалл під час експериментального польоту в кабіні автономного бойового літака X-62A VISTA над авіабазою Едвардс, Каліфорнія, 2 травня 2024 / Фото AP

Після годинного польоту, Кендалл вибрався з кабіни, посміхаючись. Він заявив запрошеним на авіабазу журналістам, що за час польоту побачив достатньо, щоб довірити ШІ, який все ще навчається, можливість ухвалювати рішення про використання зброї під час військових дій.

“Не мати його [ШІ] – ризик для безпеки. На цей момент ми повинні його мати”, – сказав Кендалл в інтерв’ю агентству The Associated Press після приземлення.

Кендалл також запевнив, що під час використання зброї в системі завжди буде присутній людський контроль.

Перехід американських військових на літаки зі штучним інтелектом обумовлений міркуваннями безпеки, вартості та стратегічних можливостей. Вважається, що якщо США і Китай опиняться в стані конфлікту, то сучасний парк дорогих пілотованих винищувачів ВПС виявиться вразливим через досягнення обох сторін у сфері радіоелектронної боротьби, космосу і систем ППО.

Сценарії майбутніх воєн припускають, що ескадрильї американських безпілотних літальних апаратів завчасно атакуватимуть оборону противника, щоб дати американським ВПС можливість проникнути в повітряний простір противника без високого ризику для життя пілотів.

Але рух у бік ШІ також обумовлений фінансовими витратами. Американські ВПС все ще стикаються із затримками у виробництві та перевитратою коштів на розробку винищувача F-35 Joint Strike Fighter, вартість цієї програми оцінюють у 1,7 трильйона доларів.

За словами Кендалла, у майбутньому безпілотні літаки, керовані штучним інтелектом, стануть компактнішими і дешевшими.