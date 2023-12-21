Суспільство

Глава ВККС має російське громадянство – ЗМІ

21 Грудня 2023 14:15
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суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня” із посиланням на джерела у ВКСС та Вищій раді правосуддя, ВККС у соцмережах.

Джерела видання у ВККС та ВРП підтвердили, що Комія отримала цього листа. 

За інформацією видання, наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити з цією ситуацією, а сам Ігнатов готує брифінг.

УП звернулась за коментарем до СБУ.

Пізніше у ВККС офіційно підтвердили, що “ознайомилися з відомостями, які надійшли від компетентних органів”, а також повідомили, що звернулися із запитами щодо невідкладного підтвердження або спростування інформації про можливу наявність російського громадянства у голови Комісії

“У зв’язку з появою у публічному просторі інформації про можливу наявність у голови Комісії громадянства РФ, а також за наслідками ознайомлення зі змістом відомостей, які надійшли від компетентних органів, Комісія вважає за необхідне звернутися з відповідними запитами щодо невідкладного отримання підтвердження або спростування оприлюдненої інформації.

З метою забезпечення відкритості процесу Комісією ухвалено рішення про залучення представників громадськості. За наслідками аналізу отриманих документів Комісією невідкладно буде ухвалено рішення”.

Комісія наголосила, що займає “принципову позицію щодо неприпустимості громадянства інших, окрім України, держав”, зокрема країни-агресора, у суддів та членів органів суддівського врядування.


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