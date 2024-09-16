Політика

Глава МЗС України запросив Червоний Хрест та ООН на Курщину. У Кремлі розлютились
16 Вересня 2024 16:00
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курська операція, мзс
Глава МЗС Андрій Сибіга на Сумщині, під час зустрічі з військовими / Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив міжнародні організації — Червоний Хрест та ООН, долучитися до захисту прав цивільних у Курській області.

Відповідну заяву опублікувало МЗС.

“Україна, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій” – написали у МЗС. 

Там вказано, що ЗСУ як цивілізована європейська армія повністю дотримується прав людини, а цивільні мешканці на території Курщини отримують гуманітарну допомогу. Також в них є можливість виїзду з районів бойових дій. 

МЗС звернулося з нотою і до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ): медиків також закликали долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права.

Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників ООН і МКЧХ відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ. 

“Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація”, – сказав Пєсков.


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