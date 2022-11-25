Політика

Глава МЗС Британії їде до Києва

25 Листопада 2022 06:57
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британія, допомога

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в п’ятницю прибуває з візитом в Україну, під час якого оголосить про виділення мільйонів фунтів як додаткову допомогу Києву напередодні зими, повідомили у британському МЗС.

Очікується, що Лондон виділить 3 млн фунтів на допомогу у відновленні життєво важливої ​​інфраструктури України та ще 5 млн на очолювану Києвом ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

“Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною, – йдеться в заяві Клеверлі. – Я на власні очі бачив, як зусилля Британії допомагають хоробрим громадянам України чинити опір і відновлювати країну. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни”.

У ході поїздки голова Форін-офісу зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Клеверлі вирушив до Києва невдовзі після візиту в Україну прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака. У ході поїздки він пообіцяв продовжувати підтримку Києва, яку його попередники на посту надавали з початку війни.


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