Економіка

Глава МВФ заявила, що Україна потребує $42 мільярди зовнішнього фінансування для підтримки здобутків

13 Лютого 2024 12:10
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україна, мвф
Крісталіна Георгієва / EPA

Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди для підтримки досягнутих успіхів.

Як передає Укрінформ, про це заявила директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв’ю СNBC

«Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%», – наголосила Георгієва.


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