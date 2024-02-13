Глава МВФ заявила, що Україна потребує $42 мільярди зовнішнього фінансування для підтримки здобутків

Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди для підтримки досягнутих успіхів.

Як передає Укрінформ, про це заявила директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв’ю СNBC.

«Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%», – наголосила Георгієва.