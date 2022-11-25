Політика

Глава міноборони Британії радить Україні продовжувати наступ

25 Листопада 2022 08:17
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воллес, війна

Міністр оборони Британії Бен Уоллес закликав українські війська зберігати темп та продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців.

“З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, обладнанні та якості бойового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України зберегти темп узимку, – сказав Уоллес в інтерв’ю Daily Beast. – Вони мають 300 тисяч одиниць арктичного бойового спорядження , одержаного від міжнародного співтовариства”.

Уоллес похвалив українців за те, що вони здивували весь світ, продемонструвавши власну мужність та майстерність, а також величезні вади російських збройних сил.

“Нещодавно російський підрозділ був розгорнутий без їжі та шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка вирушає на поле бою. […] Вони відправляють їх у м’ясорубку і використовують величезну кількість артилерії. Тільки країна, яка не дбає про свій народ, може відправити 100 тисяч своїх людей, щоб вони були або мертвими, або пораненими, або дезертирували”, – сказав Уоллес.


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