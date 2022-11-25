Глава міноборони Британії радить Україні продовжувати наступ

Міністр оборони Британії Бен Уоллес закликав українські війська зберігати темп та продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців.

“З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, обладнанні та якості бойового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України зберегти темп узимку, – сказав Уоллес в інтерв’ю Daily Beast. – Вони мають 300 тисяч одиниць арктичного бойового спорядження , одержаного від міжнародного співтовариства”.

Уоллес похвалив українців за те, що вони здивували весь світ, продемонструвавши власну мужність та майстерність, а також величезні вади російських збройних сил.

“Нещодавно російський підрозділ був розгорнутий без їжі та шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка вирушає на поле бою. […] Вони відправляють їх у м’ясорубку і використовують величезну кількість артилерії. Тільки країна, яка не дбає про свій народ, може відправити 100 тисяч своїх людей, щоб вони були або мертвими, або пораненими, або дезертирували”, – сказав Уоллес.