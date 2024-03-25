Глава Командування підготовки Сухопутних військ йде з посади

Командувач Командування підготовки Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади .

Про це він повідомив у Фейсбуці.

“Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту”, – заявив Ніколюк.

Також, він подякував усім за плідну співпрацю та висловив упевненість у її продовженні в нових умовах.