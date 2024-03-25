Суспільство

Глава Командування підготовки Сухопутних військ йде з посади

25 Березня 2024 09:24
читать на русском →
зсу
Віктор Ніколюк / Міноборони

Командувач Командування підготовки Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади .

Про це він повідомив у Фейсбуці.

“Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту”, – заявив Ніколюк.

Також, він подякував усім за плідну співпрацю та висловив упевненість у її продовженні в нових умовах.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
25 Березня 2024 13:53

80% Харкова заживлено

25 Березня 2024 13:09

Кількість постраждалих внаслідок удару по Києву зросла до 7
25 Березня 2024 12:59

Ракети, якими били по Києву, були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ – Kyiv Post
25 Березня 2024 12:44

Ворожий удар по столиці: зруйновано частину Академії декоративно-прикладного мистецтва
25 Березня 2024 12:18

Внаслідок ракетної атаки росіян на столицю пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу: під завалами можуть бути люди

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки