Глава дипломатії ЄС розкритикувала можливий візит Путіна до Угорщини

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що було б «неприємно», якби президент Росії Володимир Путін відвідав Угорщину для переговорів щодо України, передає Reuters.

Її коментар прозвучав після заяви президента США Дональда Трампа, який минулого тижня повідомив, що планує найближчим часом зустрітися з Путіним у Будапешті.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі Каллас зазначила, що зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру, є позитивними, однак важливо, щоб у потенційних переговорах також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Реклама

«Америка має достатньо впливу, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Якщо це допоможе зупинити війну, то, звісно, це добре», – сказала Каллас.

Вона також нагадала, що щодо Путіна видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, членом якого Угорщина досі формально є, попри процес виходу з організації.

«Що стосується Будапешта, то, звичайно, неприємно бачити, як людина, щодо якої видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни», – заявила Каллас, додавши, що головне питання полягає у тому, «чи буде з цього якийсь результат».

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що для Путіна немає місця в жодній європейській столиці. «Єдине місце для нього в Європі – це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць», – сказав він.

Каллас також повідомила, що ЄС планує цього тижня ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, але рішення про його затвердження не очікується у понеділок.