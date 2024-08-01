Гірники Львівщини пікетували Міненерго: вимагають в повній мірі виплатити зарплати

Гірники із Львівської області пікетували Міністерство енергетики у Києві з вимогою виплатити заборгованість по заробітній плати.

Про це передає Укрінформ.

Участь в акції взяли близько 100 осіб. Вони, серед іншого, вимагали від Міненерго виплатити заборговану заробітну плату працівникам державного підприємства «Львіввугілля» за лютий-липень 2024 року, виділити кошти на заміну старого зношеного гірничого обладнання і техніки.

Присутні тримали в руках прапори Незалежної профспілки гірників України, регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників м. Червонограда та плакати з написами “Віддайте наші зарплати”, “Наші сім’ї також хочуть їсти” тощо.