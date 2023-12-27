Херсонський вокзал повернувся до роботи після обстрілів, рейси прибувають за графіком

Вокзал Херсона після обстрілу РФ у вівторок увечері повернуто до роботи, сьогодні, 27 грудня, рейси прибувають за графіком, повідомила АТ “Укрзалізниця”.

“Херсонський вокзал уже відновлюється від учорашнього обстрілу. Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком”, – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу залізничного вокзалу у вівторок увечері загинув лейтенант поліції, ще двоє поліцейських були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Пошкоджень зазнали будівлі та рухомий склад УЗ.

Повідомлялося, що рейси з Краматорська, Львова та Києва в напрямку Херсона в середу попередньо прямуватимуть до Миколаєва.