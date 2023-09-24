Кримінал

Херсон увесь день потерпає від обстрілів – 6 поранених

24 Вересня 2023 19:44
читать на русском →
херсон

Внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

“На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень.

Херсонці отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надана медична допомога. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше”.

У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.

Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 18:58

Ракетні війська ЗСУ вразили 2 зенітно-ракетних комплекси ворога
24 Вересня 2023 19:06

Польща звинуватила Білорусь у спробах прорвати кордон
24 Вересня 2023 18:33

На Землю доставлений грунт з астероїда Бенну
24 Вересня 2023 18:14

Кількість постраждалих під час удару по Кременчуку зросла до 55 осіб
24 Вересня 2023 16:44

Харківські прикордонники “заземлили” ворожий дрон-камікадзе
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки