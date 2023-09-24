Херсон увесь день потерпає від обстрілів – 6 поранених

Внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
“На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень.
Херсонці отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надана медична допомога. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше”.
У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.
Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.