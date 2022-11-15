Німеччіна заповнила свої газові сховища на 100 відсотків

Рівень заповнення сховищ природного газу у Німеччині досяг 100% позначки. Про це свідчать дані Європейської асоціації газосховищ (GIE) та зведення Федерального мережевого агентства Німеччини.

Згідно з останніми даними на 14 листопада, було зафіксовано накопичений обсяг на рівні 245,44 терават-години, що трохи вище 100-відсоткової позначки в 245,39 терават-годин. Для порівняння, за даними Федерального мережевого агентства, у січні та лютому 2022 року в Німеччині було спожито загалом трохи менше 227 терават-годин природного газу.

“Обсяг робочого газу, вказаний операторами газосховищ, вказує на забезпечену потужність”, – заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер. «Обсяг робочого газу, вказаний операторами сховищ, свідчить про забезпечену ємність сховища. Це не завжди відповідає фізичним можливостям, тому в деяких сховищах може зберігатись більше газу. Тому можна продовжувати зберігання навіть за рівня заповнення 100%»,— пояснили у Федеральному мережевому агентстві Німеччини.

На рівні Євросоюзу рівень заповнення сховищ становив 95,6%.

ЄС за рахунок зрідженого природного газу (ЗПГ) знизив залежність від російського газу на 33%. Імпорт російського газу за жовтень у Євросоюзі становив 7%, у минулі роки показник перебував на рівні 40%. За даними осіннього економічного прогнозу Єврокомісії, газ із Росії замінили постачанням ЗПГ.