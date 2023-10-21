Кримінал

“Географи” Шойгу вербують шпигунів у Норвегії

21 Жовтня 2023 19:42
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норвегія, шпигун

Телеканал “Настоящее время” спільно з проектом журналістських розслідувань “Система” з’ясували, як Російське географічне товариство намагається вербувати шпигунів у Норвегії для збору інформації про військові бази та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Із журналістами зв’язався житель Осло на ім’я Іван (повне ім’я приховують із міркувань безпеки), який стверджує, що його через месенджери намагались завербувати російські спецслужби під прикриттям Російського географічного товариства.

Іван стверджує, що його зокрема просили зафільмувати “військові бази” та, ймовірно, об’єкти енергетичної інфраструктури в містах на півночі Норвегії, а потім – “з’їздити на географічну конференцію в Мурманськ або Архангельськ”.

“Вони хотіли всілякі репортажі, наприклад, з однієї мечеті: був якийсь скандал, що два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, заявили про одностатевий шлюб. Який зв’язок між ЛГБТ, мусульманами і географічним товариством – для мене загадка”, – говорить чоловік.

Він додав, що вербувальники пропонували за зйомку репортажів великі гроші – понад тисячу доларів за кожен день зйомок.

Керівниця відділу безпеки департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг підтверджує, що російські спецслужби намагаються встановити контакт із людьми через соцмережі, пропонуючи “короткочасну співпрацю” за гроші – зокрема людям у вразливому становищі.

“Настоящее время” і “Система” передали поліції Норвегії інформацію про двох вербувальників Івана, яку вони змогли зібрати. Там почали перевірку.

Російське географічне товариство, під прикриттям якого здійснювалось вербування, не перебуває під санкціями ЄС і США. Його очолює міністр оборони Росії Сергєй Шойгу, а голова його опікунської ради – Владімір Путін.


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