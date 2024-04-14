Політика

Генштаб ЗСУ: росія готується до нової провокації на ЗАЕС

14 Квітня 2024 19:26
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заес
Люди в автобусі під час командно-штабних навчань з відпрацювання дій у разі аварії на ЗАЕС, Запоріжжя, 29 червня 2023 / Фото Getty Images

Війська рф готуються до проведення чергової провокації на окупованій Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

За останні тижні рф уже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Зазначається, що Україна «завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів», а безпеку станції здатне відновити лише повернення ЗАЕС під український контроль.

«Допоки російські терористи перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована», — наголосив Генштаб.


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