Генштаб ЗСУ: росія готується до нової провокації на ЗАЕС

Війська рф готуються до проведення чергової провокації на окупованій Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

За останні тижні рф уже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Зазначається, що Україна «завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів», а безпеку станції здатне відновити лише повернення ЗАЕС під український контроль.

«Допоки російські терористи перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована», — наголосив Генштаб.