Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів військової та енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї

Учора Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, у результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції “Кропоткінська” та “Андреаполь”, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

“Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть”, – зазначили у Генштабі.

Росіяни тим часом підтверджуюють успішне ураження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Як повідомляє російський акціонер консорціуму, нафтоперекачувальна станція “Кропоткінська” Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Краснодарському краї зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок атаки зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), а також кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння ГТУ.

