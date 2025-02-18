Економіка

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів військової та енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї
18 Лютого 2025 13:34
читать на русском →

Учора Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, у результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції “Кропоткінська” та “Андреаполь”, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

“Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть”, – зазначили у Генштабі.

Росіяни тим часом підтверджуюють успішне ураження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Як повідомляє російський акціонер консорціуму, нафтоперекачувальна станція “Кропоткінська” Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Краснодарському краї зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок атаки зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), а також кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння ГТУ.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Лютого 2025 17:26

Зеленський заявив, що не піде на ультиматуми Росії та скасував візит до Саудівської Аравії
18 Лютого 2025 17:04

У військовій частині на Хмельниччині діяв “кріт” ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні об’єкти
18 Лютого 2025 16:06

У ДТП на Львівщині машину розірвало навпіл: двоє пасажирів загинули, водій втік
18 Лютого 2025 15:41

США та Росія пропонують триступеневий мирний план: подробиці
18 Лютого 2025 14:55

Reuters: США і Росія завершили перші переговори без України, Москва висунула нові вимоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки