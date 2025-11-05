Генштаб заявляє про відсутність оточення в Покровську, росія – що нібито все навпаки

У Генеральному штабі повідомили, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, і заявили, що оточення українських підрозділів у Покровську немає.

За даними штабу, у місті проводяться заходи з блокування російських сил, які намагаються просочуватися та накопичуватися в житлових районах, а також роблять спроби закріпитися невеликими піхотними групами. У Покровську працюють штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори СБС, зведені групи Сил спеціальних операцій, підрозділи Військової служби правопорядку, Нацгвардії та ГУР Міноборони. Також посилено частини, що утримують оборону міста.

За минулу добу, за повідомленням Генштабу, в районі Покровська ліквідовано 26 російських військових, ще 64 поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти. З початку тижня російські втрати на цьому напрямку оцінюють у 249 військових (159 — безповоротні), а також один танк, бойову броньовану машину, 7 пунктів управління БпЛА та 26 одиниць автомобільної і мото-техніки.

Паралельно триває укріплення флангів оборони агломерації і забезпечення логістичних маршрутів.

Генштаб також заявляє про подальше проведення операції в районі Добропілля. За минулу добу українські штурмові підрозділи, за офіційною інформацією, просунулися на окремих ділянках від 100 до 700 метрів. Вказано, що з початку операції станом на 5 листопада звільнено 188,9 км² території, ще 249,9 км² — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

У зведенні підкреслюється, що бойові дії тривають.

Між тим Reuters пише, що сьогодні Росія заявила, що її війська нібито просуваються на північ в межах Покровська і витісняють ЗСУ, прагнучи повністю контролювати цей важливий транспортний і логістичний вузол для української армії.

Росія розглядає це місто як ворота до захоплення решти 10%, або 5000 квадратних кілометрів (1930 квадратних миль) східного промислового регіону України Донбас, що є однією з її ключових цілей у війні.

«Штурмові групи 2-ї та 51-ї армій продовжували знищувати оточені підрозділи Збройних сил України в житловому районі мікрорайону Пригородний, у східній частині Центрального району та в приватному секторі (де розташовані житлові будинки)», – йдеться в заяві Міністерства оборони Росії.

«Наступ у північному напрямку триває», – додало міністерство, зазначивши, що його сили також нібито витісняють українські війська з населених пунктів на південно-східному фланзі Покровська і відбили численні спроби українців прорвати оточення.

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що район навколо Покровська залишається під сильним тиском, але до 300 російських військовослужбовців, які все ще перебувають у місті, не досягли жодних успіхів за останню добу, а в іншому місті, Куп’янську, їх залишилося лише 60.

Міністерство оборони Росії заявило, що або він не має уявлення про те, що відбувається на місці, або навмисно намагається приховати скрутне становище своїх військ.

“Українські підрозділи опинилися в пастці в обох місцях, і їхнє становище швидко погіршується, тоді як російські війська просуваються вперед, не залишаючи українським військовослужбовцям жодного шансу врятуватися, крім добровільної капітуляції”.