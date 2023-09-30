Генштаб: За добу сталося 44 бойових зіткнення

Минулої доби сталося 44 бойові сутички, вказується в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Росія завдала по Україні 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, а також 40 разів обстріляла позиції ЗСУ та інші цілі із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). При цьому постраждали цивільні об’єкти, є загиблі та поранені серед мирного населення, йдеться у документі. Руйнування та пошкодження отримали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника, передає Генштаб ЗСУ.

За його даними, українські підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетні комплекси, 13 артилерійських установок, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.