Генштаб: за добу Росія втратила ще 1 040 військових

За минулу добу втрати особового складу російських військ зросли ще на 1 040 осіб. Загальна кількість ліквідованих окупантів з початку повномасштабної війни перевищила 1,21 млн.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 січня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 214 500 осіб, з яких 1 040 — за останню добу.

Також за добу українські захисники знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем і 2 реактивні системи залпового вогню. Втрати ворога в оперативно-тактичних безпілотниках зросли на 406 одиниць.

Крім того, армія РФ зазнала втрат у автомобільній техніці та автоцистернах — 122 одиниці, а також у спеціальній техніці — 1 одиниця.

Дані уточнюються.