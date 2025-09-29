Генштаб: втрати армії РФ перевищили 1,1 мільйона військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо загальних бойових втрат російських військ від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 29 вересня 2025 року.

За цей час орієнтовні втрати особового складу становлять близько 1 109 590 військових, з них лише за останню добу — плюс 1080.

Також знищено або пошкоджено:

танків — 11 218 (+7 за добу),

бойових броньованих машин — 23 290,

артилерійських систем — 33 284 (+53),

реактивних систем залпового вогню — 1 504 (+1),

засобів ППО — 1 224 (+1).

літаків — 427,

гелікоптерів — 345.

Суттєвими залишаються показники знищення безпілотників — 65 002 (+617), а також крилатих ракет — 3 790 (+43).

Окрім того, за час війни ліквідовано 28 кораблів та катерів, один підводний човен, 63 151 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+111), а також 3 979 одиниць спеціальної техніки (+2).

У Генштабі підкреслюють, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений бойовими діями.