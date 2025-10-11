Генштаб: від початку доби – 108 бойових зіткнень; 29 спроб наступу на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога, утримують рубежі та руйнують його плани.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Уцькове, Бруски, Бунякине Сумської області; Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецька Чернігівської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення; ворог завдав одного авіаудару, скинув дві керовані авіабомби та здійснив 96 обстрілів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку — 11 бойових зіткнень у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного; одна ворожа атака триває. На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення; загалом від початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

Реклама

Реклама

На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень — атаки в районах Копанок, Карпівки, Дробишевого, Торського та в напрямку Лимана. На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки в районах Ямполя, Серебрянки й Дронівки.

Сили оборони зупинили 11 атак на Костянтинівському напрямку — у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русин Яру та Полтавки. На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися просунутися в районах Шахового, Сухецького, Мирнограда, Червоного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямку Покровська; вже відбито 24 атаки, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак поблизу Зеленого Гаю, Січневого, Соснівки, Новогригорівки та в напрямку Орестополя; ще п’ять атак тривають. На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку відбито чотири штурми поблизу Степового та в бік Приморського. На решті напрямків суттєвих змін не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.