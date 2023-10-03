Суспільство

Генштаб спостерігає суттєве зменшення кількості мобілізованих з РФ на війну в Україні

3 Жовтня 2023 11:31
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росія, мобілізація

Нині спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії на війну в Україні.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук під час телемарафону «Єдині новини».

«У зв’язку із постійним збільшенням втрат серед особового складу окупаційних військ РФ у війні проти України спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії», – сказав Ковальчук.

За його словами, наприклад, у вересні із міста Іжевськ для доукомплектування підрозділів, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях України, відправка здійснювалася по 20-30 осіб декілька разів на місяць. Для порівняння, раніше кількість таких мобілізованих становила від 100 до 120 осіб.


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