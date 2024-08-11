Генштаб про ситуацію на фронті: “найгарячіше зараз – на Покровському і Лиманському напрямках”

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 65. Найгарячіше зараз на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 дев’ятисотої доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Зарічне, Середина-Буда, Порозок, Вольфине, Кружок, Михайлівське, Михальчина Слобода. З РСЗВ ворог бив по Олександрівці. Також завдав авіаційних ударів по Кияниці, Юнаківці та Сімейкиному.