Суспільство

Генштаб повідомляє про просування Сил оборони на південь від звільненого Урожайного

17 Серпня 2023 10:15
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зсу, генштаб, фронт

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб, Military Media Center

“У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”.

У Генштабі зазначають, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.


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Генштаб повідомляє про просування Сил оборони на південь від звільненого Урожайного
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