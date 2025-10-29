Генштаб підтвердив ураження трьох стратегічних нафтогазових об’єктів в Росії

У ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, що забезпечують армію країни-агресора паливом і газом. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За офіційними даними, українські сили уразили два нафтопереробні заводи та один газопереробний завод. На території всіх трьох підприємств зафіксовано потужні вибухи та масштабні пожежі.

У Новоспаському районі Ульяновської області влучання отримав Новоспаський НПЗ, що входить до холдингу «Промінвест». Підприємство здійснює первинну переробку вуглеводнів обсягом близько 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної переробки в РФ) і забезпечує паливом внутрішній ринок, а також здійснює експорт нафтопродуктів.

Ще один удар було завдано по Марійському НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. Завод має потужність переробки 1,3 млн тонн нафти на рік (0,5% загальноросійського показника) та забезпечує потреби Приволзького федерального округу. Після влучань на об’єкті спалахнула пожежа.

Крім того, українські ударні безпілотники атакували Будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї. Зафіксовано ураження виробничої установки ГПУ-1. Потужність підприємства становить 2,2 млрд кубометрів газу на рік, воно забезпечує низку промислових підприємств регіону та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

У Генштабі наголосили, що виведення з ладу цих потужностей суттєво знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Результати операцій уточнюються, а Сили оборони продовжують реалізовувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України.