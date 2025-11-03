Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ та логістиці окупантів на Луганщині

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у РФ. Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Саратовський НПЗ — одне зі найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.