Генштаб підтвердив повторне ураження нафтотерміналу у Феодосії

Українські Сили оборони продовжують завдавати точкових ударів по військових цілях і критичній інфраструктурі противника, знижуючи його воєнно-економічний потенціал. У ніч на 13 жовтня знищено ще одну частину резервуарів нафтотерміналу у Феодосії, а наступної ночі — низку об’єктів у Криму, на Херсонщині та Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За уточненими даними, у ніч на 13 жовтня підтверджено повторне ураження підприємства «Морской нефтяной терминал» у тимчасово окупованій Феодосії (АР Крим). Унаслідок атаки пошкоджено 16 резервуарів із пальним, які залишалися неушкодженими після попереднього удару. На території об’єкта триває масштабна пожежа.

Як зазначили у Генштабі, цей термінал є ключовою логістичною ланкою у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами. Загальний обсяг нафтопродуктів, що могли зберігатися у резервуарах, становив близько 193 тисяч кубічних метрів.

Крім того, у ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України знищили радіолокаційну станцію П-18 у Красній Поляні (тимчасово окупована територія Криму), пункт управління безпілотниками в Олешках (Херсонська область) та склад боєприпасів у районі Макіївки (Донецька область).

У Генштабі підкреслили, що операції з ураження військових об’єктів РФ тривають, і мета цих дій — ослаблення наступальних можливостей противника та примушення його до припинення агресії проти України.