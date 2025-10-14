Генштаб оприлюднив орієнтовні бойові втрати противника станом на 14 жовтня 2025 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені оцінки загальних бойових втрат противника за період від початку повномасштабного вторгнення до 14 жовтня 2025 року. У звіті вказано як сумарні показники, так і добові приєднання до них.

Згідно з повідомленням Генштабу, орієнтовні загальні втрати ворога складають:

особового складу – близько 1 125 150 (+1 200) осіб;

танків – 11 256 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 23 345 (+0) од.;

артилерійських систем – 33 628 (+29) од.;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 520 (+0) од.;

засобів ППО – 1 225 (+0) од.;

літаків – 427 (+0) од.;

гелікоптерів – 346 (+0);

бпла оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);

крилатих ракет – 3 859 (+0);

кораблів і катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);

спеціальної техніки – 3 977 (+0).

У повідомленні наголошується, що наведені дані є орієнтовними і уточнюються. Генштаб також надав мотиваційне завершення: «Бий окупанта! Разом переможемо!».

Реклама

Реклама

Редакція надає ці цифри як офіційну оцінку Генштабу ЗСУ; читачам слід враховувати, що дані підлягають подальшій перевірці й уточненню.