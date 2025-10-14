        Політика

        Генштаб оприлюднив орієнтовні бойові втрати противника станом на 14 жовтня 2025 року

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 07:43
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

        Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені оцінки загальних бойових втрат противника за період від початку повномасштабного вторгнення до 14 жовтня 2025 року. У звіті вказано як сумарні показники, так і добові приєднання до них.

        Згідно з повідомленням Генштабу, орієнтовні загальні втрати ворога складають:

        • особового складу – близько 1 125 150 (+1 200) осіб;
        • танків – 11 256 (+5) од.;
        • бойових броньованих машин – 23 345 (+0) од.;
        • артилерійських систем – 33 628 (+29) од.;
        • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 520 (+0) од.;
        • засобів ППО – 1 225 (+0) од.;
        • літаків – 427 (+0) од.;
        • гелікоптерів – 346 (+0);
        • бпла оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);
        • крилатих ракет – 3 859 (+0);
        • кораблів і катерів – 28 (+0);
        • підводних човнів – 1 (+0);
        • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);
        • спеціальної техніки – 3 977 (+0).

        У повідомленні наголошується, що наведені дані є орієнтовними і уточнюються. Генштаб також надав мотиваційне завершення: «Бий окупанта! Разом переможемо!».

        Реклама
        Реклама

        Редакція надає ці цифри як офіційну оцінку Генштабу ЗСУ; читачам слід враховувати, що дані підлягають подальшій перевірці й уточненню.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини