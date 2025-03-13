Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація на Курщині та Покровському напрямку

Розпочалася 1114 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 12 по 13 березня на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишається Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Янівка, Юнаківка, Локня Сумської області;

Олексієво-Дружківка, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Леонтовичі, Новопіль, Шевченко Донецької області;

Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області;

Херсон.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Дев’ять штурмів противника відбили українські оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 – із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБи.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.