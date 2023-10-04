Генштаб оновив дані про втрати російських окупантів

Сили оборони продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ ліквідували за добу ще 450 загарбників, знищили 13 танків, 47 артсистем та 41 БПЛА противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279890 (+450) осіб ліквідовано;
- танків – 4745 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 9026 (+18) од.;
- артилерійських систем – 6612 (+47) од.;
- РСЗВ – 802 (+1) од.;
- засоби ППО – 540 од.;
- літаків – 315 од.;
- вертольотів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41) од.;
- крилаті ракети – 1530 (+1) од.;
- кораблі/катери – 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30) од.;
- спеціальна техніка – 946 (+3) од.