Генштаб: Обстановка на сході та півдні України залишається складною

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станція РЕБ противника.