Генштаб: На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки

Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.

нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси противника.