Генштаб: близько 200 окупантів намагаються закріпитися в Покровську

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку противник переважає за чисельністю й нарощує наступальні дії. Українські війська продовжують оборону, проводять штурмові та пошуково-ударні операції, завдаючи росіянам значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останні десять діб підрозділи ЗСУ відновили контроль над селами Кучерів Яр і Сухецьке. Від 21 серпня ситуацію на цій ділянці фронту вдалося стабілізувати, повернувши дев’ять населених пунктів і зачистивши ще дев’ять від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів тут знищено 1756 російських військових та 75 одиниць техніки.

Загалом, за понад два місяці боїв на Очеретинському (Добропільському) напрямку ворог втратив понад 15 700 військових, 1364 одиниці озброєння та техніки, серед них 36 танків, 121 бронемашину, 162 артсистеми, 5 РСЗВ, а також 4689 безпілотників.

Станом на 26 жовтня українські сили звільнили 185,6 км² і зачистили 243,8 км² території Покровського району. У самому Покровську ворог намагається закріпитися малими групами — наразі в місті перебуває близько 200 російських військових. Там тривають стрілецькі бої, активно працюють українські підрозділи БпЛА, а спроби ворога просунутися далі зриваються контрдиверсійними заходами.

Лише 25 жовтня українські захисники в районі Покровська знищили одну бронемашину та два мотоцикли противника, а на напрямку Балагана — ще одну ББМ. Усі транспортні засоби, які росіяни задіяли в штурмових діях, були ліквідовані.

Українські військові продовжують тримати оборону, демонструючи витримку й відвагу. За даними Генштабу, головними завданнями залишаються зміцнення стійкості оборони, узгодженість дій, ефективне вогневе ураження ворога та протидія його безпілотникам і артилерії.