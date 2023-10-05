Політика

Генсек Ради Європи засудила удар окупантів по Харківщині

5 Жовтня 2023 19:20
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Харківщина

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.

Про це Пейчинович-Бурич написала в соцмережі Twitter (X), повідомляє “Європейська правда”.

“Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп’янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім’ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією”, – зазначила Пейчинович-Бурич.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою “Іскандер”

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).


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