Генсек ООН запропонував скоротити бюджет і штат організації 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував суттєве скорочення витрат організації у 2026 році — регулярний бюджет планують зменшити на 15%, а штат співробітників скоротити майже на п’яту частину.
Як повідомили на сайті ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість попередніх 3,7 млрд. Це означає скорочення 2681 робочого місця.
У листі до держав-членів і персоналу Гутерріш наголосив, що скорочення торкнеться трьох напрямів роботи — миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться незмінними.
За його словами, частина співробітників отримає нові функції чи змінить місце підпорядкування, а для деяких це означатиме завершення роботи в організації.
Окремо очікується переведення близько 200 працівників із Нью-Йорка та Женеви до дешевших міст, зокрема Найробі. Це є частиною ініціативи UN80, яка має зробити роботу структури гнучкішою та ефективнішою.