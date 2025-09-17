Генсек ООН запропонував скоротити бюджет і штат організації 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував суттєве скорочення витрат організації у 2026 році — регулярний бюджет планують зменшити на 15%, а штат співробітників скоротити майже на п’яту частину.

Як повідомили на сайті ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість попередніх 3,7 млрд. Це означає скорочення 2681 робочого місця.

Реклама

Реклама

У листі до держав-членів і персоналу Гутерріш наголосив, що скорочення торкнеться трьох напрямів роботи — миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться незмінними.

За його словами, частина співробітників отримає нові функції чи змінить місце підпорядкування, а для деяких це означатиме завершення роботи в організації.

Окремо очікується переведення близько 200 працівників із Нью-Йорка та Женеви до дешевших міст, зокрема Найробі. Це є частиною ініціативи UN80, яка має зробити роботу структури гнучкішою та ефективнішою.