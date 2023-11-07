Політика

Генсек ООН закликав до негайного припинення вогню у Газі

7 Листопада 2023 07:06
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до термінового гуманітарного припинення вогню у Секторі Гази – території, яка, за його словами, щодня стає “кладовищем” для сотень палестинських дітей.

Про це повідомляє Голос Америки.

Він закликав всі сторони збройного конфлікту поважати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, мовляв, жодна зі сторін не має бути вище цього.

За його словами, повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист цивільних осіб (невикористання цивільних осіб як живого щита), лікарень, об’єктів ООН, притулків, шкіл у Секторі Гази, а також збільшення кількості допомоги та палива на територію Сектора Гази.

Генеральний секретар ООН сказав, що “жах у Газі” є не просто гуманітарною кризою, а “кризою людяності”, додавши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

“Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз.

Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз.

Я ніколи не відступлю від роботи над їхнім негайним звільненням”.


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