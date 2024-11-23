Політика

Генсек НАТО зустрівся з Трампом
23 Листопада 2024 13:46
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нато, трамп
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте з обраним президентом Дональдом Трампом у Палм-Біч, Флорида, 22 листопада / Фото НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом Дональдом Трампом у Флориді, передає Bloomberg.

Альянс опублікував звіт про зустріч, що відбулася в п’ятницю в Палм-Біч, у трьох реченнях, заявивши, що пара обговорила «низку питань глобальної безпеки».

«Рютте має репутацію людини, яка вміє працювати з Трампом, ще з часів його перебування на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Протягом кількох тижнів, що передували виборам у США, Рютте старанно розхвалював діяльність Трампа на першій посаді», – зазначає Bloomberg.

Так, 1 жовтня, у свій перший день на посаді глави НАТО, Рютте похвалив Трампа за те, що той змусив альянс збільшити витрати на оборону і приділити більше уваги Китаю. «Я думаю, він мав рацію», – сказав Рютте.

Однак під час своєї передвиборчої кампанії Трамп висловив глибокий скептицизм щодо підтримки України з боку США і заявив, що може швидко закінчити війну.

Рютте, своєю чергою, твердо підтримує Україну і каже, що будь-яка мирна угода має бути укладена на умовах, які Київ може прийняти.


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