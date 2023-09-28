Генсек НАТО Столтенберг прибув у Київ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом у Київ та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед”, — сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Зеленським.

За його словами, Сили оборони стикаються з жорстокими боями, але вони поступово відвойовують позиції. Кожен метр, який повертають українські війська, – це метр, який втрачає Росія, наголосив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що є різкий контраст: українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу, Москва бореться за імперські манії.

“Тим часом, Росія відіграє все меншу роль на світовій арені, відрізана від міжнародних ринків, не бере участі в міжнародних самітах і зменшує прагнення отримати зброю від таких режимів, як Іран і Північна Корея”, — сказав генсек.

Столтенберг наголосив, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени Альянсу погодилися, що Україна вступить до НАТО. І ухвалили “три історичні рішення, щоб перетворити це на реальність”.

“По-перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох до одного кроку, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства. По-друге, ми погодили програму забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил з вашими майбутніми союзниками, повністю перейнявши доктрину і техніку НАТО. Це частина великого пакету підтримки вартістю сотні мільйонів євро щорічно. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв’язки до безпрецедентного рівня, створили Раду Україна – НАТО, куди ми приходимо, щоб знайти підтримку і разом приймати рішення”, — зазначив генсек.

Він нагадав, що Рада вже збиралася на важливі консультації, в тому числі з питань безпеки в Чорному морі, і незабаром зустрінеться знову.

За його словами, ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Столтенберг також додав, що НАТО здійснює спільні закупівлі вже багато років.

“Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО уклала рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси, в тому числі на 1 мільярд євро на тверді замовлення. Це стосується таких засобів, як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для основних бойових танків. Це допоможе союзникам поповнити свої запаси, продовжуючи підтримувати ваші вимоги”, — сказав генсек.

Як сказав Зеленський на спільній пресконференції зі Столтенбергом, сьогодні це була розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу.

“Ми робимо все, щоби наблизити цей час. Перемога України у цій неспровокованій війні, яку розвʼязала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, не лише для нашої держави, а й для усього континенту”, — сказав Зеленський.

За його словами, результати співпраці очевидні: діють оборонні коаліції, зокрема, танкова, авіаційна, які посилюють захист. Є необхідна співпраця у різних галузях — від розвідок до кіберзахисту. Україна успішно використовує і удосконалює тактику зброї Альянсу — від гармат до ППО.

“Обговорили з паном Генсекретарем усі ключові оборонні питання — реальну ситуацію на полі бою і потреби українських воїнів. Впевнений, ми готові й надалі тиснути на агресора, щоби Росія лише відступала і втрачала, і це правильна тактика”, — сказав президент.

Під час зустрічі з Генсеком НАТО йшлося про захист від російського терору, обстріли цивільних, портів, очікувані атаки РФ на критичну інфраструктуру України. Зокрема, “обговорили постачання того, що нам справді потрібно — додаткових систем ППО державами-членами”, пояснив Зеленський.

Також детально обговорили подальшу роботу для зближення України і НАТО, зокрема, започаткований у липні новий формат співпраці — Раду Україна-НАТО.

“Ми цінуємо рішення, що Альянс ухвалив рішення про посилення практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки й оборони для досягнення нашої повної взаємосумісності з НАТО. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу — Адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу”, — сказав Зеленський.