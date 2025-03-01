Генсек НАТО Рютте закликає Зеленського налагодити відносини з Трампом

Глава НАТО Марк Рютте заявив у суботу, що сказав президенту України Володимиру Зеленському, що йому необхідно знайти спосіб відновити відносини з президентом США Дональдом Трампом після їхнього зіткнення на зустрічі в Білому домі в п’ятницю, передає Reuters.

Конфронтація розгорілася через відмінності в поглядах на те, як покласти край трирічному вторгненню Росії, причому Зеленський вимагав твердих гарантій безпеки від адміністрації Трампа, яка підтримує контакти з Росією Володимира Путіна.

Зустріч, яку Рютте назвав «невдалою», опустила відносини між Києвом і його головним військовим прихильником на новий рівень.

«Я сказав: Я думаю, що ви маєте знайти спосіб, любий Володимире, відновити ваші відносини з Дональдом Трампом і американською адміністрацією. Це дуже важливо надалі», – сказав Рютте в інтерв’ю BBC, коментуючи свою розмову із Зеленським.

За його словами, він сказав Зеленському, що «ми справді маємо поважати те, що президент Трамп зробив дотепер для України», нагадавши Зеленському, що саме Трамп надав Україні протитанкову зброю Javelin 2019 року, яка дала змогу силам країни відбитися після вторгнення Росії.

«Без Javelin у 2022 році, коли почався повномасштабний наступ, Україна була б нічим», – сказав Рютте. «Я сказав йому, що ми повинні віддати Трампу належне за те, що він зробив тоді, що Америка зробила відтоді, а також за те, що Америка робить досі».

Відповідаючи на запитання про деякі звинувачення, якими лідери обмінялися в п’ятницю, очільник НАТО відмовився від докладних коментарів, заявивши, що США дуже зацікавлені у військовому альянсі, зокрема у статті 5 про взаємну оборону.

Рютте назвав Трампа другом, але не став прямо відповідати на запитання про те, чи мав рацію Трамп, коли звинуватив Зеленського в азартній грі з Третьою світовою війною, або коли він сказав, що Зеленському потрібно укласти угоду, інакше США «підуть».

«Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до міцного миру… І очевидно, що для цього їм потрібно переконатися, що ми всі будемо працювати над цим разом», – сказав він.

На запитання про те, чи зможуть союзники по НАТО заповнити прогалини, якщо США відмовляться від військової підтримки України, Рютте відповів: «Давайте вийдемо за рамки цього питання. Дуже важливо, щоб ми залишалися в цьому разом – США, Україна, Європа, щоб ми привели Україну до миру, це саме те, за що бореться президент Трамп, за що боремося ми всі».