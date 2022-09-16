Кримінал

“Генпрокурор” ЛНР загинув під час вибуху в Луганську

16 Вересня 2022 13:12
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“Генпрокурор” ЛНР Сергій Горенко загинув під час вибуху в будинку “генпрокуратури” в Луганську, пише “Інтерфакс” з посиланням на джерела в екстрених службах самопроголошеної республіки.

Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

Раніше у п’ятницю повідомлялося, що вибух стався у будівлі “генеральної прокуратури” у Луганську.

Як повідомили “Інтерфаксу” очевидці події, на третьому поверсі будівлі помітні пошкодження від вибуху. Співробітників відомства евакуйовано з будівлі, а на місці працюють співробітники МНС та правоохоронних органів.


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