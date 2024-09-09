Генпрокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання і арешт Дмитрука

Офіс Генпрокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт нардепа Артема Дмитрука.

“Офіс Генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.

Нардепа підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричиненні потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

У суботу, 24 серпня, народний депутат України Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску “Паланка” і невдовзі опинився в аеропорту Кишинева, звідки вилетів до Рима.