Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальні провадження щодо експрезидента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника “ПриватБанку” Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука, до яких днями застосували санкції РНБО.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначили у відомстві, здійснює процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Кожен із цих п’яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

“У грудні 2021 року п’ятому Президенту України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). У цьому ж кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії ОПЗЖ”, – йдеться в повідомленні.

Колишній народний депутат та лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук також є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України).

Ігор Коломойський наразі перебуває під вартою. Його підозрюють у тому, що він спільно з колишнім керівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд гривень коштів фінансової установи, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Також бізнесмену повідомлено про підозру й в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній через те, що останній відмовився анульовувати й визнавати недійсним рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Фактичного власника АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго, який перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою зі службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів.Також він є підозрюваним й в іншому проваджені щодо створення ним, а також участі у злочинній організації, розтрати й легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Бізнесмену Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України.