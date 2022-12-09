Генпрокуратура РФ не проти прапора України, але є нюанс

Генеральна прокуратура Росії визнала, що демонстрація українського прапора чи картинок у його кольорах “само собою не утворює складу правопорушення”. Про це повідомляється у відповіді відомства на запит петербурзького депутата Бориса Вишневського, яку він направив у травні. Відповідь Вишневський отримав 8 грудня під час розгляду у суді його позову до відомства.

“Публічна демонстрація українського прапора, а також синьо-жовтих кольорів, що визначають його колірну гаму, самі по собі не утворюють складу будь-якого правопорушення”, – заявили у Генпрокуратурі.

При цьому у відомстві наголосили, що “кваліфікація дій тієї чи іншої особи залежить від сукупності фактичних обставин справи”.

Депутат петербурзьких законодавчих зборів Борис Вишневський заперечував у суді те, що прокуратура не відповіла йому на запит, як росіяни можуть висловлювати невдоволення війною в Україні без переслідування за статтею про дискредитацію армії.

Після російського військового вторгнення в Україну та введення у березні штрафів за дискредитацію дій армії до судів надійшло понад 5 тисяч протоколів за цією статтею.

Так, на колишнього військового та нафтовика з Томська протокол склали через лист А4 на балконі у кольорах прапора України. Активіста з Великого Новгорода оштрафували через акцію, під час якої він ліг біля кремля і накрився українським прапором. У Пскові до місцевої жительки приїхала поліція через синьо-жовтий паркан.