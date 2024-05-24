Генеральний штаб ЗСУ планує суттєво зменшити штат

У Генштабі планують оптимізувати штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків, розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. У Генштабі вважають, що завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

“Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ”, — сказав Острянський.

Крім того, за його словами, зараз також тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил України, зокрема — формування командування Сил безпілотних систем.