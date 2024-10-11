Суспільство

Генерала Мельника, який керував обороною Харкова, призначено заступником міністра оборони
11 Жовтня 2024 15:55
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кадри, міноборони
Сергій Мельник / Фото: Facebook/Сергій Мельник

Бригадного генерала юстиції Сергія Мельника призначено заступником міністра оборони України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“Кабінет Міністрів, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Миколайовича Мельника”, – повідомили у оборонному відомстві.

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.


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