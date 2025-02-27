Суспільство

Генерал-майор Гнатов обійняв посада заступника начальника Генштабу ЗСУ, – Міноборони
27 Лютого 2025 11:05
читать на русском →
Андрй Гнатов / Фото: Міністерство оборони України
Андрй Гнатов / Фото: Міністерство оборони України

Генерал-майора Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Андрій Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об’єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування “Схід”.

“Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави”, – написав Рустем Умєров.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України.

Генерал-майор Андрій Гнатов: головні віхи служби

Генерал Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ 26 червня 2024 року, змінивши Юрія Содоля, якого звільнили після подання заяви до ДБР.

Генерал розпочав кар’єру в морській піхоті, закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році, служив у Криму. Після анексії півострова брав участь у формуванні нових підрозділів морської піхоти. У 2018–2021 роках очолював 36-ту бригаду морської піхоти.

Після початку повномасштабного вторгнення був заступником командувача військ ОК “Південь”. У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Навесні 2023-го керував обороною Бахмута. Згодом очолив війська ОК “Схід”, а у 2025 році став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Лютого 2025 13:54

Масштабне розкрадання пального для ЗСУ: у військовій частині на Рівненщині діяла злочинна група
27 Лютого 2025 13:26

Міноборони показало НАТО роботу перевірених на фронті технологій DELTA, Avengers та UA DRONE ID
27 Лютого 2025 13:00

У Харкові адвокатка організувала схему для ухилянтів: оформлення фейкового опікунства коштувало 3 тис. доларів
27 Лютого 2025 12:16

Семеро цивільних загинули та 11 зазнали поранень на Донеччині за добу
27 Лютого 2025 11:05

Генерал-майор Гнатов обійняв посада заступника начальника Генштабу ЗСУ, – Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки