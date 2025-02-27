Генерал-майор Гнатов обійняв посада заступника начальника Генштабу ЗСУ, – Міноборони

Генерал-майора Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Андрій Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об’єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування “Схід”.

“Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави”, – написав Рустем Умєров.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України.

Генерал-майор Андрій Гнатов: головні віхи служби

Генерал Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ 26 червня 2024 року, змінивши Юрія Содоля, якого звільнили після подання заяви до ДБР.

Генерал розпочав кар’єру в морській піхоті, закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році, служив у Криму. Після анексії півострова брав участь у формуванні нових підрозділів морської піхоти. У 2018–2021 роках очолював 36-ту бригаду морської піхоти.

Після початку повномасштабного вторгнення був заступником командувача військ ОК “Південь”. У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Навесні 2023-го керував обороною Бахмута. Згодом очолив війська ОК “Схід”, а у 2025 році став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.